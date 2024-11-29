Спорт

Бесплатное катание на коньках организовали в Пскове для волонтеров

Бесплатное массовое катание на коньках для волонтеров организовали 5 декабря, в День добровольца, в Ледовом дворце Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках праздника в городе проходит множество мероприятий, и Ледовый дворец стал одной из площадок. Это отличная возможность для волонтеров получить небольшую благодарность за их работу и мотивацию, поделился специалист по работе с молодежью ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Максим Илларионов.

«Сегодня День добровольца, и ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области делает нашим волонтерам такой подарок — бесплатное катание на коньках в Ледовом дворце. В общем-то это практически ежегодно получается, но с каждым разом все больше и больше желающих волонтеров принять активное участие в такой акции», — рассказала руководитель волонтерского отряда «Надежда» Псковского агротехнического колледжа Наталья Фуфаева.

Она отметила, что такие акции важны для восстановления сил волонтеров, которые делают много полезного для общества. Ресурсный центр поддерживает подобные инициативы и предоставил возможность бесплатно покататься на коньках с 12:15 до 13:30.

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Напомним, в рамках празднования Международного дня добровольца в Пскове проходят и другие мероприятия и акции. В частности, по городу начали курсировать брендированные автобусы.