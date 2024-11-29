Бесплатное катание на коньках организовали в Пскове для волонтеров

Бесплатное массовое катание на коньках для волонтеров организовали 5 декабря, в День добровольца, в Ледовом дворце Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В рамках праздника в городе проходит множество мероприятий, и Ледовый дворец стал одной из площадок. Это отличная возможность для волонтеров получить небольшую благодарность за их работу и мотивацию, поделился специалист по работе с молодежью ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Максим Илларионов.
Она отметила, что такие акции важны для восстановления сил волонтеров, которые делают много полезного для общества. Ресурсный центр поддерживает подобные инициативы и предоставил возможность бесплатно покататься на коньках с 12:15 до 13:30.
Напомним, в рамках празднования Международного дня добровольца в Пскове проходят и другие мероприятия и акции. В частности, по городу начали курсировать брендированные автобусы.