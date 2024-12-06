Спорт

На 131-й забег «5 вёрст» в Пскове вышли более 80 человек

Состоялся 131-й старт «5 вёрст» на набережной реки Великой в Пскове. Несмотря на пасмурную погоду с минусовой температурой 81 участник и 18 волонтёров пришли на мероприятие. Об этом сообщили в сообществе «5 верст Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «5 верст Псков» / «ВКонтакте»

Разминку для всех 7 декабря провела Мария Егорова. Юного спортсмена Григория Лукьяненко поздравили с 25-ю финишами. Суммарно он пробежал уже 125 км.

Девять участников сегодня поставили личные рекорды, это Дмитрий Мартынов, Сергей Колесников, Галина Егорова, Людмила Силина, Аркадий Бочкарёв, Елена Суркова, Ольга Анисимова, Эллина Трохина, Егор Сурков.

Напомним, забеги «5 верст» проходят по субботам каждую неделю.