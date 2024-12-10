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Спорт

В Пскове прошёл новогодний турнир по настольному теннису 

15.12.2024 12:40|ПсковКомментариев: 0

Открытый новогодний турнир по настольному теннису состоялся в Пскове вчера, 15 декабря. В чемпионате приняли участие 42 спортсмена из Пскова, Санкт-Петербурга, Карелии и Великого Новгорода. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин/ страница «Вконтакте»

Члены спортклуба Nordman из Пскова и Санкт-Петербурга показали достойный результат: в общем мужском разряде им удалось занять весь пьедестал. 

Полные итоги турнира:

 Общий разряд (мужчины)

  1.  Иван Таламанов (Nordman)
  2. Рамис Туйчиев (Nordman)
  3. Иван Кондратьев (Nordman)

 Общий разряд (девушки)

  1. Юлия Сабинская (Петрозаводск)
  2. Ксения Адасенко (Петрозаводск)
  3. Дарья Сергеева (Великий Новгород)

 Лучшие юниоры до 18 лет

  1. Рустам Рузиев (Nordman)
  2. Дарья Сергеева (Великий Новгород)

 Парный разряд

  1. Иван Таламанов (Nordman), Карен Мавсисян (Санкт-Петербург)
  2. Даниил Старина (Санкт-Петербург), Рамис Туйчиев (Nordman)
  3. Вадим Барышников, Илья Вульфсон (Nordman)

Все призёры новогоднего турнира получили призы от спортивного клуба по настольному теннису Nordman.

Теги: #регион60 #Nordman #спорт #настольный теннис #турнир
Источник: Псковская Лента Новостей
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