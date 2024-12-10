В Пскове прошёл новогодний турнир по настольному теннису 

Открытый новогодний турнир по настольному теннису состоялся в Пскове вчера, 15 декабря. В чемпионате приняли участие 42 спортсмена из Пскова, Санкт-Петербурга, Карелии и Великого Новгорода. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин/ страница «Вконтакте»
Члены спортклуба Nordman из Пскова и Санкт-Петербурга показали достойный результат: в общем мужском разряде им удалось занять весь пьедестал.
Полные итоги турнира:
Общий разряд (мужчины)
Общий разряд (девушки)
Лучшие юниоры до 18 лет
Парный разряд
Все призёры новогоднего турнира получили призы от спортивного клуба по настольному теннису Nordman.