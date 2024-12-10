Спорт

Псковские спортсмены победили на соревнованиях по вольтижировке в Петербурге

Псковские спортсмены стали победителями на соревнованиях по вольтижировке в Санкт-Петербурге 15 декабря. Об этом сообщили в сообществе «Вольтижировка. Акробатика. Конный спорт. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Вольтижировка. Акробатика. Конный спорт. Псков» / «ВКонтакте»

Спортсменки Александра Иванова, Александра Керножицкая, Таисия Степанова, Таисия Сыропятова, Валерия Иванова и Милана Морозова вместе с тренером Надеждой Антоновой (Глебовой) подготовили специальное новогоднее выступление к этому турниру и заняли первое командное место.

В индивидуальных зачетах призовые места заняли: