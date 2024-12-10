Спорт

Псковский суд установил истинную причину увольнения чиновника

Псковский городской суд Псковской области рассмотрел дело по исковому заявлению прокурора Псковской области к комитету по спорту Псковской области о признании незаконным приказа в части основания и формулировки увольнения, а также об изменении указанной формулировки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что заместитель председателя комитета по спорту Псковской области должен был быть уволен по другому основанию — «в связи с утратой доверия», поскольку он нарушил законодательство о государственной гражданской службе, обладая акциями иностранных компаний, что прямо запрещено действующим законодательством.

Суд удовлетворил требования прокурора, признал приказ комитета незаконным в части основания и формулировки увольнения, изменив формулировку с «увольнение по собственному желанию» на «увольнение в связи с утратой доверия.