Спорт

На зимнем чемпионате области по лёгкой атлетике победила сборная Пскова

На зимнем лично-командном чемпионате Псковской области по лёгкой атлетике, который проходил с 14 по 15 декабря, сборная Пскова заняла первое место. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Пскова

В команду вошли 23 воспитанника центра «Юность», показавшие отличные результаты под руководством педагогов Ирины Нестеровой, Веры Яковлевой и Дмитрия Михайлова.

Псковские легкоатлеты завоевали в общей сложности пять золотых медалей, девять серебряных и четыре бронзовых. «Поздравляем ребят и желаем им новых побед!» - заключили в администрации.