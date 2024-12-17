Спорт

В Псковской области будут развивать движение воркаута и паркура

Президент Федерации воздушно-силовой атлетики России Павел Смоляков сообщил о планах по развитию воркаута и паркура в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-конференции по вопросу развития направления воздушно-силовой атлетики в Псковской области.

«Мы с губернатором Михаилом Ведерниковым плотно пообщались о настоящем развитии в регионе этих видов спорта. Воркаут и паркур — это динамично развивающиеся дисциплины, доступные и интересные для молодежи, они популярны во всем мире», — отметил Смоляков. По его словам, эти спортивные направления имеют «простую точку входа для молодежи».

Смоляков подчеркнул значимость совместной работы над социальными проектами, фестивалями, соревнованиями и образовательными инициативами по патриотическому воспитанию. «Мы видели по реакции, что Михаил Юрьевич поддерживает эту инициативу и прекрасно понимает, о чем речь», — добавил он.

Президент федерации также выразил благодарность губернатору за уже проделанную работу по развитию молодежных субкультур. «Это серьезный труд на протяжении многих лет, и мы понимаем, как непросто было доказать необходимость этих направлений для молодежи», — отметил он.

Смоляков сообщил о федеральном проекте «Прорыв в здоровье», который в рамках работы с молодежью проводит бесплатные тренировки и открывает секции. «Этот проект востребован для сотрудников физической культуры и родителей. Мы показываем, как заниматься с тренером или самостоятельно, укрепляя при этом отношения в семьях», — заключил он, отметив важность физической активности для здоровья и социализации людей.