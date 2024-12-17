Спорт

В Псковской области впервые пройдут региональные соревнования по воркауту

В следующем году в Псковской области впервые на официальном уровне пройдут региональные соревнования по воздушно-силовой атлетике в дисциплине «воркаут». Такое решение было принято на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом Федерации воздушно-силовой атлетики России Павлом Смоляковым, на которой были детально рассмотрены возможности развития этого вида спорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Губернатор обратил внимание, что в Псковской области дисциплины воздушно-силовой атлетики, в первую очередь воркаут, с каждым годом приобретают всё большую популярность. В регионе только за счет внебюджетных средств установлено почти 200 воркаут-площадок. В занятия воркаутом вовлечены более 2,5 тыс. человек. В сентябре текущего года, подчеркнул Михаил Ведерников, в Псковской области аккредитовано региональное отделение ОФСОО «Федерация воздушно-силовой атлетики в России». Это позволит проводить системную и комплексную работу по организации полного цикла подготовки спортсменов, включая необходимое медсопровождение, присваивать спортивные разряды, а также проводить соревнования на более высоком уровне.

С начала следующего года, добавил губернатор, на базе спортивной школы «Олимп» начнет работать первое отделение воздушно-силовой атлетики, где дети смогут бесплатно проходить спортивную подготовку, планомерно развивать свои навыки и оттачивать мастерство. Необходимый для занятий инвентарь приобретен. На начальном этапе будет сформировано две группы по 25 начинающих юных спортсменов. Если желающих будет много, откроются дополнительные группы.

Павел Смоляков поблагодарил власти региона за столь серьезное внимание к этому виду спорта: «Для нас важно, что область активно поддерживает данное направление — и спорт, и молодежное субкультурное движение. Очень редко где сейчас встречается столь активная поддержка и внимание. Видим, что проведена большая работа. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы поддержать инициативы». Он также отметил большой потенциал для развития регионального отделения, отметив активную включенность и увлеченность его представителей.

Президент федерации также рассказал губернатору и о том, что в воркаут-движении сейчас активно проявляет себя Национальная студенческая лига, а также все чаще интерес к этому виду спорта и серьезные результаты демонстрируют участники и ветераны СВО. Павел Смоляков завил о готовности поделиться с регионом необходимым опытом и наработками по организации работы как с молодежью, так и взрослыми.

В свою очередь вице-президент федерации Александр Переузник подчеркнул, что в регионе, действительно, серьезное количество воркаут-площадок «Наша задача — „загрузить“ их с учетом официального развития этого вида спорта в регионе. Ожидаем, что в Псковской области появится и первая сборная, которая будет отвечать всем требованиям спорта высших достижений».

Отдельное внимание губернатор уделил возможностям организации работы по подготовке тренерского состава, которая соответствовала бы федеральным стандартам, была направлена на увеличение числа высококвалифицированных специалистов и формирование кадрового резерва. Специалистами федерации, заметил Павел Смоляков, разработано множество методик, которые позволят системно проводить и кадровую работу.

Речь зашла и о реализации в регионе ряда пилотных проектов, которые направлены на повышение уровня спортивного мастерства, популяризацию воздушно-силовой атлетики. В числе возможных для запуска в регионе — проект федерации «Прорыв к здоровью». Он включает образовательные и просветительские мероприятия работы со школьниками и студентами. Участники встречи обсудили возможности использования спортивной инфраструктуры для проведения спортивных соревнований, в том числе межрегиональных и всероссийских.

Напомним, воздушно-силовая атлетика является официальным видом спорта в России с декабря 2018 года. Это неолимпийский вид спорта, объединяющий воркаут и паркур. На официальном уровне паркур признан спортивной дисциплиной воздушно-силовой атлетики только летом этого года.