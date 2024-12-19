Спорт

16 семей из Псковской области встретятся на финальном этапе соревнований «Всей семьей»

Финальные областные соревнования среди семейных команд «Всей семьей» состоятся в спорткомплексе в деревне Писковичи 21 декабря.

Спортивный праздник приурочен к Году семьи. В нем принимают участие 16 семей из 14 районов и муниципальных округов Псковской области. Все команды являются победителями муниципальных соревнований «Всей семьей».

Среди команд и семья Трофимовых из Новоржевского муниципального округа. Эта семья дважды — в 2023 и 2024 годах — становилась победителем областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди семейных команд и дважды участвовали во Всероссийском фестивале.

В программе соревнований входит несколько видов: эстафетная программа, челночный бег, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. Также каждой семье предстоит выполнить задание с обручем и завершающим испытанием будут прыжки через скакалку.

Организаторами соревнований выступают региональный Комитет по спорту и Центр спортивной подготовки.

Отметим, в Псковской области в рамках Года семьи реализован комплекс мероприятий, включающий культурно-массовые, развлекательные, познавательные, туристические активности, рассчитанные на участие различных семей и детей разного возраста. Это и концертные программы, фестивали, выставки, интерактивные площадки, мастер-классы для всей семьи и многое другое. Псковские семьи объединили и просветительские мероприятия, а также специальные программы для развития духовно-нравственных ценностей.