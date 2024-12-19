Спорт

Псковичи массово закалились на набережной реки Великой

Псковская область поддержала всероссийскую акцию «Закаленная Россия – Сильная страна», устроив флешмоб по массовому обливанию холодной водой на набережной реки Великой в Пскове, 21 декабря. Об этом сообщили в федерации зимнего плавания Псковской области.

Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области/ сообщество Вконтакте

Во флешмобе приняли участие и взрослые, и дети. Целью акции является развитие и популяризация зимнего плавания, закаливания, моржевания и здорового образа жизни в Российской Федерации.

Некоторые смогли поучаствовать в мероприятии даже находясь за городом. Для этого моржи окунулся в прорубь и реку самостоятельно.