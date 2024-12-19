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Спорт

Псковичи массово закалились на набережной реки Великой

22.12.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

Псковская область поддержала всероссийскую акцию «Закаленная Россия – Сильная страна», устроив флешмоб по массовому обливанию холодной водой на набережной реки Великой в Пскове, 21 декабря. Об этом сообщили в федерации зимнего плавания Псковской области. 

Фото: Федерация зимнего плавания Псковской области/ сообщество Вконтакте

Во флешмобе приняли участие и взрослые, и дети. Целью акции является развитие и популяризация зимнего плавания, закаливания, моржевания и здорового образа жизни в Российской Федерации.

Некоторые смогли поучаствовать в мероприятии даже находясь за городом. Для этого моржи окунулся в прорубь и реку самостоятельно. 

Теги: #регион60 #спорт #зимнее плавание #моржи
Источник: Псковская Лента Новостей
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