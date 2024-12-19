Спорт

Массовый забег провели в Пскове в самый короткий день в году

Еженедельный забег «5 вёрст» прошёл в Пскове на набережной реки Великой. На 133-й старт вышли 71 участник. Об этом сообщили в сообществе «ВКонтакте» «5 Вёрст. Псков».

Забег начался с традиционной разминки, которую провела Марина Высоцкая. На ней все участники согревались энергичными танцами.

В этот раз сразу две спортсменки из Пскова совершили свою сотую пробежку. Так же в ряды участников присоединись семь новых любителей спорта.





В организации забега приняли участие 20 волонтёров. Они приложили максимальные усилия, чтобы забег прошёл для спортсменов в комфортных условиях, несмотря на холодную погоду.

После старта многие из участников решили присоединиться к акции «Закаленная Россия – счастливая страна».