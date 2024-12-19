Спорт

Псковский биатлонист одержал победу на соревнованиях в Саранске

Псковский биатлонист Глеб Макеев занял первое место в соревнованиях по лыжным гонкам в городе Саранск республики Мордовия сегодня, 22 декабря. Спортсмен боролся за победу в возрастной группе 2009-2010 года рождения. Об этом этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Псковский биатлон».

Фото: сообщество ВКонтакте «Псковский биатлон»

Соревнования прошли в рамках сборов, которые проходят в данный момент в Саранске. Глеб Макеев находится на тренировочных сборах с 17 декабря, и пробудет там ещё до 27 числа.