Спорт

В «Газпром»-Академии завершился мегатурнир «Зенит рядом»

Сине-бело-голубые и глобальный партнер клуба — компания «МегаФон» — подводят итоги предновогоднего благотворительного первенства для юных футболистов от 9 до 15 лет, оставшихся без попечения родителей или находящихся в сложной жизненной ситуации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: пресс-служба «Зенита»

Мегатурнир «Зенит рядом», который прошел в клубной академии с 23 по 25 декабря, объединил пять команд из Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.

Все без исключения участники соревнований получили памятные подарки от «МегаФона», клуба и партнеров. Призерам достались медали, а победитель турнира — команда из Петербурга — стала обладательницей сертификата на сумму 100 000 рублей для покупки спортивного инвентаря. Проживание и питание в комплексе «Газпром»-Академии были предоставлены участникам абсолютно бесплатно.

Партнерами проекта выступили благотворительные фонды «Весна» и «Звезды детям».

«"Зенит", "МегаФон" и его партнеры — большие молодцы! Организовали ребятам такой великолепный праздник. Я думаю, они запомнят его надолго. Такие мероприятия однозначно должны проходить чаще, мы будем делать все возможное для этого. Самое главное, что дети получили огромное удовольствие от участия в этом турнире, и, конечно же, подарки в преддверии Нового года!» — подчеркнул футболист Дмитрий Радченко.

Почетными гостями церемонии закрытия турнира стали футболисты Александр Кержаков, Дмитрий Радченко и Владимир Быстров. Легенды сине-бело-голубых поздравили победителей проекта, поблагодарили участников и пожелали юным футболистам счастливого Нового года.

«Этот турнир — огромный подарок детям из ресурсных центров Петербурга, Ленинградской и Псковской областей к Новому году. К сожалению, таких детей много. Для каждого из них это прекрасная возможность проверить свои способности, получить положительные эмоции и посмотреть на наш прекрасный город. Самая главная задача спорта, на мой взгляд, это воспитание дисциплинированных, хороших и целеустремленных людей. Именно это мы и делаем на нашем турнире», — отметил бывший игрок «Зенита» и основатель фонда «Звезды детям» Александр Кержаков.

Кроме того, юные футболисты побывали в музее клубной академии и посетили мастер-класс по изготовлению елочных игрушек. В заключительный день мегатурнира участники отправились на экскурсию по «Газпром арене» и посетили самый большой в мире каток в компании полузащитника «Зенита» Александра Ерохина.