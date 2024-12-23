В «Газпром»-Академии завершился мегатурнир «Зенит рядом»

Сине-бело-голубые и глобальный партнер клуба — компания «МегаФон» — подводят итоги предновогоднего благотворительного первенства для юных футболистов от 9 до 15 лет, оставшихся без попечения родителей или находящихся в сложной жизненной ситуации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Фото: пресс-служба «Зенита»
Мегатурнир «Зенит рядом», который прошел в клубной академии с 23 по 25 декабря, объединил пять команд из Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.
Все без исключения участники соревнований получили памятные подарки от «МегаФона», клуба и партнеров. Призерам достались медали, а победитель турнира — команда из Петербурга — стала обладательницей сертификата на сумму 100 000 рублей для покупки спортивного инвентаря. Проживание и питание в комплексе «Газпром»-Академии были предоставлены участникам абсолютно бесплатно.
Партнерами проекта выступили благотворительные фонды «Весна» и «Звезды детям».
Почетными гостями церемонии закрытия турнира стали футболисты Александр Кержаков, Дмитрий Радченко и Владимир Быстров. Легенды сине-бело-голубых поздравили победителей проекта, поблагодарили участников и пожелали юным футболистам счастливого Нового года.
Кроме того, юные футболисты побывали в музее клубной академии и посетили мастер-класс по изготовлению елочных игрушек. В заключительный день мегатурнира участники отправились на экскурсию по «Газпром арене» и посетили самый большой в мире каток в компании полузащитника «Зенита» Александра Ерохина.