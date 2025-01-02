Спорт

Международный день хореографа отмечают 9 января

Международный день хореографа отмечают 9 января. Этот праздник посвящён людям, которые бережно хранят и развивают технику и пластику танцевального искусства, обучая ему будущих исполнителей.

Любовь человечества к искусству танца, заложенная на генетическом уровне, приобрела столь разнообразные формы и черты, что в определённый момент возникла необходимость зафиксировать и сохранить накопленный опыт для дальнейшего совершенствования и развития.

Многообразие танца, его уникальные свойства и характер требовали сохранения для передачи этого элемента культурного наследия новым поколениям. Постепенная утрата значимости народного танца в повседневной жизни наряду с появлением новых видов танцевального искусства и развитием новых форм требовали сохранения техники и танцевальных приёмов. Только так можно сохранить танец, обучить ему тех, кто выбрал его своей профессией, и радовать тех, чья душа готова петь, глядя на его великолепное исполнение, пишет calend.ru.

Термин «хореография», вошедший в оборот в XVIII веке, греческого происхождения и буквально переводится как «запись танца, пляски, хоровода», является искусством сочинения и сценической постановки танца.

В широком смысле под хореографией сегодня понимается всё танцевальное искусство, воспринимаемое как совокупность двух областей: искусства балета и искусства танца. Хореограф занимается постановкой танца отдельного исполнителя или группы. Говоря простым языком, для танцора он является фактически тренером.

Считается, что эта профессия, несмотря на зарождение танцевального искусства ещё в Древнем мире, появилась в XII веке, когда возникла необходимость в обучении танцу придворных дам и кавалеров.

В России длительное время танцевальное искусство было представлено народными танцами: яркими, глубокими, многообразными. Системный же подход к танцевальному образованию был положен в 1738 году в Санкт-Петербурге, учреждением Танцевальной Её Императорского Величества школы. Сегодня это учебное заведение известно на весь мир как Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой. В 1773 году в Москве открылись танцевальные классы при Московском воспитательном доме, ныне являющие собой Московскую государственную академию хореографии.

Россия дала миру имена выдающихся исполнителей, балетмейстеров и хореографов, таких как: Мариус Петипа, Бронислава Нижинская, Агриппина Ваганова, Джордж Баланчин, Галина Уланова, Майя Плисецкая, Екатерина Максимова, Марис Лиепа, Юрий Григорович, Владимир Васильев, Вячеслав Гордеев, Игорь Моисеев, Татьяна Устинова, Надежда Надеждина и многих других.

Международный день хореографа посвящён профессионализму замечательных людей, чей труд и творчество позволяют людям радоваться и наслаждаться искусством танца.