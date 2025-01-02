Спорт

Ушел из жизни бывший президент ФК «Псков» Александр Лилица

После продолжительной болезни на 76-м году жизни скончался бывший президент ФК «Псков» Александр Лилица. Об этом сообщается в группе «Псковский футбол» в соцсети «ВКонтакте».

«Тренер футбольного клуба "Псков" Александр Лилица скончался от инфаркта, находясь на лечении в хосписе», - сообщил спортивный журналист Андрей Лупанов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Александр Лилица родился 25 января 1949 года. Он был президентом ФК «Машиностроитель», ФК «Псков» и «Псков-2000». Под его руководством в сезоне-1992 «Машиностроитель» стал бронзовым призёром первенства России среди команд Второй лиги (4-я зона), а в сезоне-2001 «Псков-2000» завоевал «серебро» первенства России среди команд Второго дивизиона зоны «Запад».

В 1999 году Александр Лилица награждён почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в России». В 2002 году ему присвоено почётное звание «Отличник физической культуры и спорта в России». В 2002 году награждён Почётным знаком «За заслуги в развитии профессионального спорта в России» и юбилейной медалью, выпущенной в честь 10-летия ПФЛ.

Прощание с Александром Лилицей состоится 11 января в 10.30 в Храме Богоявления Господня (улица Герцена, 7).