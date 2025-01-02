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Спорт

Два российских киберспортсмена в дисциплине CS2 стали лучшими в мире

12.01.2025 10:00|ПсковКомментариев: 0

Два киберспортсмена из России стали лучшими игроками в дисциплине Counter-Strike 2 по версии ежегодного рейтинга киберспортивного портала HLTV.org.

Фото: HLTV.org

17-летний Данил «donk» Крышковец занял первое место в мировом рейтинге. Также он завоевал победу в номинации «Новичок года». Второе занял 19-летний Илья «m0NESY» Осипов.

Церемония награждения проходила в столице Сербии Белграде, пишет HLTV.org.

Отмечается, что российские игроки впервые оказались на вершине данного ежегодного рейтинга, заняв при этом сразу первое и второе место.

Теги: #киберспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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