Спорт

«Железные люди»: Владимир Кузь о правильном рационе и здоровых привычках. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Железные люди», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 января.

Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву пришел депутат Псковского областного Собрания, спортсмен Владимир Кузь. Парламентарий рассказал о правильном образе жизни, сбросе веса и причинах, которые сподвигли его изменить подход к своему рациону и привычкам.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.