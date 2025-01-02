Спорт

Псковские спортсмены стали призерами Кубка России по зимнему плаванию

Спортсмены из Псковской области стали призерами на соревнованиях по зимнему плаванию в борьбе за Кубок Дружбы и в первом этапе Кубка России. С 9 по 13 января 2025 года соревнования проходили в городах Переславль-Залесский и Иваново. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Фотографии: Федерация зимнего плавания Псковской области

Псковский пловец Артур Мордовцев в первом этапе Кубка России занял третье место на дистанции 200 метров брассом.

Псковская пловчиха Наталья Бугаева забрала целую серию наград: в Кубке России бронзовую медаль на дистанции 25 метров вольным стилем в категории 35-39 лет, а также две золотые и одну серебряную медали в борьбе за Кубок Дружбы. Первое место спортсменке принесло зимнее многоборье Ice man: на дистанции один километр бега, пять упражнений с гирей и 50 метров вольным стилем, также она была лучшей в «Моржеране» на дистанции шесть километров трейлраннинга и 50 метров плавания вольным стилем. Второе место пловчиха заняла на дистанции в 50 метров вольным стилем в категории 35-39 лет.

Наталья Бугаева не только приняла участие в соревнованиях, но и встретила свой юбилей прямо на спортивной ледяной дорожке в борьбе за медали.

«Поздравляем наших спортсменов и желаем дальнейших успехов в спорте!» – добавили в федерации.