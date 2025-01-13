Спорт

Знаки ГТО вручили псковским воркаутерам

Знаки ГТО вручили псковским воркаут-спортсменам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском объединении воркаута.

Фото здесь и далее: «Street Workout Pskov» / «ВКонтакте»

Вручение проходило в воркаут-центре на улице Киселева 16.

Напомним, 3 мая 2024 года проходила сдача ГТО в деревне Соловьи Псковского района, в которой принимали участие более 40 воркаутеров. Принимали нормативы сотрудники центра тестирования ВФСК ГТО Псковского района.

«Заряженные на золотой значок ребята энергично проходили испытания, ведь для многих из них они были первые в жизни. Интерес, имеющаяся подготовка, спортивный азарт и сильная мотивация помогли ребятам выполнить все испытания для того, чтобы стать сильнее в новых направлениях спорта и как результат повысить свой уровень физической подготовки», - отметили в объединении.