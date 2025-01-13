Спорт

Развитие уличной культуры и спорта обсудили на заседании рабочей группы в Пскове

Первое заседание рабочей группы, посвящённое развитию уличной культуры и спорта в Псковской области, состоялось в среду, 15 января, в Доме молодёжи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

В состав группы вошли представители органов исполнительной власти, отвечающие за сферы спорта, молодёжной политики и образования, а также представители различных молодёжных, спортивных и общественных организаций.

«В Псковской области активно развивается уличная культура, в том числе появились официальные виды спорта, признанные федеральным министерством. Сформирован план совместных мероприятий. Воздушно-силовая атлетика существует не только как вид спорта. Это и определенная субкультура. Этой тематике посвящены различные проекты общественных организаций, например, Движения Первых», — сказала врио председателя регионального комитета по спорту Галина Овсова.

Руководитель областного комитета по спорту отметила, что в Псковской области создано региональное отделение Федерации воздушно-силовой атлетики России.

«Поскольку вид спорта среди молодежи популярен, наша задача сделать его официальным, чтобы мы могли проводить соревнования, а дети получать разряды. Региональное отделение аккредитовано. Недавно мы открыли секцию по воздушно-силовой атлетике на базе спортивной школы "Олимп“. У нас начинается этап официального развития этого вида спорта», — подчеркнула Галина Овсова.

Президент Федерации воздушно-силовой атлетики России Павел Смоляков подробно представил возможности этого вида спорта, продемонстрировав различные проекты, фестивали и соревнования.

«Наша задача — вовлечь аудиторию в спорт и физическую активность через понятные и интересные для них области. Мы учим ребят преодолевать препятствия максимально эффективно и безопасно. Внутри воздушно-силовой атлетики есть несколько направлений, которые доступны и понятны как взрослым, так и детям», — выступил он.

В ходе совещания участники рабочей группы рассмотрели план реализации мероприятий по развитию воздушно-силовой атлетики на территории региона, а также обсудили возможности сотрудничества с различными организациями, включая региональное отделение Движения Первых, филиал центра военно-спортивной подготовки «Воин», клуб спортивных единоборств и другие.

Напомним, что в прошлом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл встречу с представителями Федерации воздушно-силовой атлетики России, в ходе которой обсуждалась реализация ряда пилотных проектов, направленных на повышение уровня спортивного мастерства и популяризацию воздушно-силовой атлетики в регионе.