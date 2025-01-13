Развитие уличной культуры и спорта обсудили на заседании рабочей группы в Пскове

Первое заседание рабочей группы, посвящённое развитию уличной культуры и спорта в Псковской области, состоялось в среду, 15 января, в Доме молодёжи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
Фото здесь и далее: правительство Псковской области
В состав группы вошли представители органов исполнительной власти, отвечающие за сферы спорта, молодёжной политики и образования, а также представители различных молодёжных, спортивных и общественных организаций.
Руководитель областного комитета по спорту отметила, что в Псковской области создано региональное отделение Федерации воздушно-силовой атлетики России.
Президент Федерации воздушно-силовой атлетики России Павел Смоляков подробно представил возможности этого вида спорта, продемонстрировав различные проекты, фестивали и соревнования.
«Наша задача — вовлечь аудиторию в спорт и физическую активность через понятные и интересные для них области. Мы учим ребят преодолевать препятствия максимально эффективно и безопасно. Внутри воздушно-силовой атлетики есть несколько направлений, которые доступны и понятны как взрослым, так и детям», — выступил он.
В ходе совещания участники рабочей группы рассмотрели план реализации мероприятий по развитию воздушно-силовой атлетики на территории региона, а также обсудили возможности сотрудничества с различными организациями, включая региональное отделение Движения Первых, филиал центра военно-спортивной подготовки «Воин», клуб спортивных единоборств и другие.
Напомним, что в прошлом году губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл встречу с представителями Федерации воздушно-силовой атлетики России, в ходе которой обсуждалась реализация ряда пилотных проектов, направленных на повышение уровня спортивного мастерства и популяризацию воздушно-силовой атлетики в регионе.