Спорт

Теннисисты Nordman одержали победу в двух возрастных категориях на первенстве Псковской области

Спортсмены клуба Nordman заняли призовые места в первенстве Псковской области по настольному теннису. Об этом руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин /«ВКонтакте»

В субботу в городе Пскове состоялось состязание по настольному теннису, в котором приняли участие юные спортсмены из различных муниципальных образований Псковской области. В числе участников были представители таких городов, как Псков, Великие Луки, Печоры, а также спортсмены из Островского и Гдовского районов.

Как сообщил руководитель спортклуба, представители Nordman продемонстрировали впечатляющие результаты. Девушки заняли призовые места в трёх возрастных группах. Анастасия Ильина стала лучшей среди девушек 2007–2009 годов рождения, а Рустам Рузиев — среди юношей того же возраста.

«Всех победителей поздравляю с высокими результатами в первенстве! Так держать! И главное - продолжать усиленные тренировки», - заключил Юрий Сорокин.