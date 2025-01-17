Спорт

Великолукская академия физической культуры и спорта отметит 55-летнюю годовщину

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта отметит 55-летнюю годовщину со дня основания в 2025 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото здесь и далее: ВЛГАФК

«В 2025 году наш вуз отмечает 55-летие со дня возникновения 19 июня. К юбилею разработаны логотипы, которые рекомендованы к использованию в 2025 году к мероприятиям, посвященным 55-летию ВЛГАФК», - говорится в сообщении.

Академию основали в 1970 году на базе педагогического института в качестве Великолукского филиала Ленинградского института физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. В 2002 году получил статус государственной академии.