Спорт

10-летие Музея спорта Псковского края: о прошлом, будущем и настоящем

19 февраля Музей спорта и олимпийского движения Псковского края, расположенный в Великих Луках, отметит 10-летие с момента открытия. В честь юбилейной даты Псковская Лента Новостей расскажет об истории зарождения и развития учреждения, о самых ярких предметах в экспозиции и людях, наполняющих её уникальными вещами.

Накануне наш обозреватель пообщалась с директором музея Дмитрием Белюковым. Он вспомнил, с чего всё начиналось, поделился успехами и планами на обозримое будущее.

- Дмитрий Анатольевич, расскажите, кому и когда пришла идея открыть музей?

- Идея витала давно и неоднократно высказывалась разными специалистами, но окончательным катализатором, своего рода ускорителем стали XXII Олимпийские зимние игры в Сочи. Тогда спорт не сходил с уст, это была тема номер один, говорить о спорте стало престижно и модно. Россия успешно провела соревнования, плюс мы заняли первое командное место и создали уникальный город - Сочи совершенно преобразился. Представители Великолукской государственной академии физической культуры и спорта внесли заметный вклад в организацию и проведения Олимпийских игр в 2014 году. От нас туда ездили волонтёры, были участники эстафеты Олимпийского огня, ректор Академии был почетным гостем от Олимпийского комитета на Играх, наш выпускник Вячеслав Веденин стал главным судьей соревнований по лыжному спорту, давал клятву от имени всех спортсменов на церемонии открытия на стадионе «Фишт». В XI Паралимпийских играх в Сочи наши студенты также принимали участие, они стали серебряными призёрами в следж-хоккее для лиц с ограниченными возможностями. Когда Игры закончились, и все вернулись домой, с одной стороны чувствовался подъём, а с другой - лёгкая грусть. Идея создания музея очень хорошо вписалась в сознание как возможность сохранить свежую олимпийскую память. Ещё в феврале 2014 года мы сделали временную выставку в библиотеке, посвященную вкладу нашей академии в проведение Олимпийских игр в Сочи. Экспозиция вызвала большой интерес, можно сказать, ажиотаж. Приходили люди со всего города.

А 3 сентября 2014 года на Ученом совете ВЛГАФК было решено, что музею быть. Кроме того, на тот момент реализовывался комплексный план по подготовке празднования 850-летия Великих Лук, которое город отмечал в 2016 году. Наша академия тоже принимала в этом активное участие, и одним из пунктов плана стал ремонт помещения для Музея спорта и олимпийского движения Псковского края. Мы подали в Министерство спорта, которое является учредителем академии, заявку на ремонт помещения, её одобрили, средства выделили. И официальное открытие музея состоялось 19 февраля 2015 года.

- Какие цели и задачи сегодня стоят перед музеем?

- Наша цель - изучение, сохранение и популяризация спортивного и олимпийского наследия Псковского края. Мы занимаемся изучением этапов развития физической культуры и спорта, олимпийского движения, историей нашего вуза и его роли в развитии спортивного движения региона и страны, пополнением музейных фондов и обеспечением их сохранности, а также оказываем содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса ВЛГАФК, способствуем развитию интереса к спортивному и олимпийскому наследию среди разных категорий населения.

Главная работа музея - фондовая, которая не видна. Фонд регулярно пополняется предметами, которые имеют определенную историческую ценность, после мы делаем из них экспозиции и выставки. Отмечу, что музей зарегистрирован в государственном каталоге Музейного фонда РФ. То есть, все коллекции и предметы являются собственностью государства. Помимо выставочной деятельности, присутствует и научно-исследовательская: любой предмет, любое музейное явление имеет определенную ценность, оно, как правило, стоит в ряду себе подобных или является уникальным. Каждый предмет нужно описать, атрибутировать, включить его в определенную коллекцию себе подобных или близких по содержанию, по времени происхождения, это требует постепенной, плановой и вдумчивой работы. У нас есть ресурсы для того, чтобы всё это делать. Студенты нашего вуза, магистры и бакалавры, выполняют выпускные квалификационные работы на материалах музея, также пишутся научные статьи. Мы ведем культурно-образовательную деятельность, организуем различные мероприятия, экскурсии для студентов, школьников, гостей города, спортсменов, тренеров - всех, кто интересуется спортивным и олимпийским наследием. Таких людей, на самом деле, очень много, и они разные.

- География посетителей у вас весьма впечатляющая, в музей приезжали гости из дальних стран.

- Псковская область находится на Северо-Западе страны и граничит сразу с несколькими государствами. Поэтому к нам часто приезжают из Белоруссии, с Украины тоже было много посетителей до известных событий. В 2019 году Музей спорта и олимпийского движения Псковского края в Великих Луках посетил президент INSHS (Международной сети наук о спорте и здоровье), профессор Джоэль Гайяр из Франции. Он оставил запись в книге почётных гостей: «Это была большая честь быть принятым в вашем восхитительном (супер) музее». Приезжали граждане США - в основном, потомки наших эмигрантов, которые уехали в свое время в Америку, а родственники остались здесь. В рамках знакомства с городом они тоже посещали наш музей. Что касается России, география посетителей достаточно обширна: Сыктывкар, Самара, Оренбург, Новосибирск, Калининград, Смоленск, Мурманск, Луга, Выборг и многие другие. Приезжали гости из всех муниципалитетов Псковской области. Великие Луки - спортивный город, его часто называют спортивной столицей нашего региона. Здесь проводятся массовые спортивные мероприятия по разным видам - велоспорт, стрельба из лука, единоборства и др. К примеру, совсем недавно в январе 2025 года состоялся традиционный крупный турнир по самбо, посвященный Герою Советского Союза Александру Матросову, состязания собрали в спорткомплексе нашего вуза более 100 участников из 25 регионов страны. Часть из них побывала в музее. Всегда интересно пообщаться с людьми из других регионов, узнать, какие у них ассоциации с городом. Как правило, тройку самых узнаваемых брендов возглавляет Великолукский мясокомбинат, на втором месте - Александр Матросов, на третьем - воздухоплавание. Некоторые вспоминают футболиста Дмитрия Аленичева, который родился в городе Великие Луки, а также другие имена известных великолучан-спортсменов. К примеру, если приходят лыжники или представители других зимних видов спорта, все знают олимпийского чемпиона Михаила Иванова. Для лучников Великие Луки имеют особое значение, стрельбу из лука здесь развивает выдающийся человек Виталий Николаевич Андреев, он посвятил этому четверть века, и результаты прекрасные. Среди великолукских лучников есть чемпионы мира, чемпионы Европы. Андреев также тренировал в Великих Луках представительницу Краснодарского края, которая стала паралимпийской чемпионкой. И каждый год копилка наград пополняется, появляются новые чемпионы России, призеры чемпионатов страны. Если говорить про велосипедный спорт, то обязательно вспоминают имена Галины Царевой и Александра Зиновьева, многократных чемпионов мира. Сейчас на слуху, наверное, больше всего имя Ивана Макарова, неоднократного сурдлимпийского чемпиона по велосипедному спорту. И это далеко не полный список. Для многих становится открытием, что эти и многие другие известные люди родом из Великих Лук.

- Насколько я знаю, музей проводит различные мероприятия для популяризации спорта и для того, чтобы эти имена знали со школьной скамьи.

- Да, к примеру, у нас проходит квест-игра «Равнение на олимпийцев», ежегодная просветительская акция «Олимпийский диктант», интеллектуальный турнир «Знатоки олимпизма», образовательно-исследовательский проект «Герой моего дневника» с использованием «Олимпийского дневника школьника Псковской области», викторина «Равняйся на сильных, равняйся на смелых!», образовательные акции «Музей и дети», «Мой край. Мои земляки», «Активная неделя» и другие. Ведется методическая работа с экскурсоводами и музейными работниками, организуются встречи со спортсменами и ветеранами спорта, встречи выпускников ВЛГАФК. Мы уже накопили определенный опыт работы и стараемся его передавать, выступая на международных, всероссийских, региональных конференциях, конгрессах, форумах, посвященных истории олимпийского движения, спорта и музейного дела. Неоднократно выступали на комиссиях по олимпийскому образованию в Олимпийском комитете России, я сам входил в состав этой комиссии.

Кроме того, два года подряд мы становимся победителями и призерами всероссийского конкурса проектов «История студенческого спорта». Оба раза Музей спорта и олимпийского движения Псковского края представляла специалист по учету музейных предметов Валентина Садченко. В 2023-м году мы заняли второе место в номинации «Лучший действующий музей студенческого спорта». В 2024-м году выбрали другую номинацию - «Лучшее просветительское мероприятие по истории студенческого спорта» - и заняли первое место с образовательным проектом «Музей - территория олимпийских знаний».

- Вы упомянули, что музей регулярно готовит новые выставки. Какими из них запомнились предыдущие годы, и чем планируете удивлять в 2025-м?

- Каждый год мы готовим минимум одну выставку в зависимости от плана работы. Как правило, они посвящены знаковым юбилейным событиям. К примеру, в 2016 году отмечалось 850-летие города, и тогда мы открыли выставку «Спортивные звёзды Великих Лук». Затем при поддержке Олимпийского комитета России появилась выставка «Олимпийская слава Псковщины». В Год волонтёра мы подготовили экспозицию «Волонтёры ВЛГАФК», которая рассказывала о добровольческой деятельности представителей нашего вуза. Всего за прошедшие годы, которые существует музей, были открыты 11 выставок. Большинство из них временные, за исключением одной. В настоящее время действует постоянная экспозиция «Олимпийская слава Псковщины», которая пользуется большим интересом. Кроме того, опубликована одноимённая монография - это моя работа, в ней рассказывается о всех победителях, призерах и участниках Олимпийских игр, чья жизнь связана с Псковским краем.

К десятилетию, которое мы будем отмечать, отдельной выставки не готовили, решили сделать творческий отчет о деятельности музея. Завершается подготовка соответствующего буклета, также планируем презентовать сенсорный киоск, который нам передал Олимпийский комитет России. Сейчас занимаемся подбором и наполнением контентом, к 19 февраля киоск должен заработать. Кроме того, в июне 2025 года Великолукской государственной академии физической культуры и спорта исполнится 55 лет. К этому событию планируем приурочить открытие выставки, посвященной юбилею вуза. Также подана заявку в Министерство спорта на выделение финансирования для ремонта ещё одного помещения, где, предположительно, разместится выставка, посвященная воздухоплаванию. В июне в Великих Луках состоится 30-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту, который пройдёт в рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей. К этому событию надеемся подготовить выставку, уже есть договорённости с президентом региональной Федерации воздухоплавательного спорта Владимиром Ивановичем Орловым. В августе планируем сделать небольшую выставку к 45-летию с момента проведения Игр XXII Олимпиады в Москве. Скорее всего, в экспозиции будет рассказываться о представителях Псковского края, которые принимали участие в соревнованиях, представим их награды, кубки, биографии.

В настоящее время в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края действуют несколько экспозиций, а в общей сложности в фондах насчитывается более 2000 предметов. Среди них есть уникальные, переданные именитыми спортсменами и свидетелями исторических событий. Подробнее о них мы расскажем в следующем материале.

Беседовала Ульяна Лаблюк