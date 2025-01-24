Спорт

Воспитанники «Бригантины» завоевали 35 медалей на чемпионате и первенстве Пскова по спортивной аэробике

В спортивном комплексе «Электрон» 25-26 января прошли чемпионат и первенство города Пскова по спортивной аэробике. Воспитанники спортивной школы «Бригантина» показали выдающиеся результаты и завоевали 35 медалей разного достоинства, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортшколе.

Фото здесь и далее: «Бригантина»

В соревнованиях приняли участие спортсмены из спортшкол «Бригантина» и «Гармония», спортивного центра «Юность», «Время первых» и GymEnergy.

С приветственным словом выступил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова Сергей Бухаров.

Воспитанники спортивной школы «Бригантина» завоевали 15 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Победителями стали:

— в возрастной категории 18 лет и старше — Ольга Асланян (индивидуальные выступления);

— в номинации «трио» — Алиса Тихонова, Ольга Асланян и София Будник;

— группа — Алиса Тихонова, Ольга Асланян, София Будник, Анастасия Виноградова, Виктория Кичигина;

— в возрасте 15–17 лет — пара Анна Козлова и Денис Харьковский;

— группа — Алина Алексеева, Евгения Алексеева, Полина Москаленко, Яна Петрова, Анна Козлова;

— гимнастическая платформа — Яна Петрова, Алина Алексеева, Илона Данец, Денис Харьковский, Милана Баринова, Анна Козлова, София Будник, Евгения Алексеева;

— в возрасте 12–14 лет — гимнастическая платформа Лера Сухарева, Алиса Остапенко, Ляля Васильева-Тузюк, Анжелика Гаврилаш, Ангелина Соловьёва, Мария Колесникова, Маргарита Полякова, Василиса Кононова;

— группа — Мария Бобрышева, Валерия Иванова, Лилия Моногова, Татьяна Падучих, Ангелина Токарева;

— танцевальная гимнастика — Мария Бобрышева, Валерия Иванова, Лилия Моногова, Алиса Остапенко, Татьяна Падучих, Александра Руденко, Ангелина Токарева;

— в возрасте 9–11 лет — трио Анна Звягина, Каролина Кабирова и Виктория Яковлева;

— группа — Виктория Зайцева, Василиса Кабирова, Илона Кулиева, Ульяна Мусатова, Софья Лукина;

— танцевальная гимнастика — Виктория Зайцева, Анна Звягина, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова, Илона Кулиева, Ульяна Мусатова, Софья Лукина, Виктория Яковлева;

— соло девочки 2015 года рождения — Виктория Зайцева;

— соло девочки 2014 года рождения — Илона Кулиева;

— соло девочки 2019–2020 года рождения — Тая Игошкина.

Детей готовили к соревнованиям Анжелика Алексеева, Юлия Бабич, Инна Мартынова и Елена Зарываева.