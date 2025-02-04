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Спорт

Гонку «Лыжня России» в Псковской области перенесли на 15 февраля

04.02.2025 11:38|ПсковКомментариев: 0

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», изначально запланированная на 8 февраля 2025 года, была перенесена в Псковской области на 15 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по спорту Псковской области.

Место проведения гонки в Псковской области — Островский район, база автономной некоммерческой организации «Спортивно-оздоровительный центр "Юность"».

Для участия в гонке регистрация доступна на портале Госуслуг. Запись продолжается до 6 февраля.

Теги: #лыжи
Источник: Псковская Лента Новостей
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