Спорт

Гонку «Лыжня России» в Псковской области перенесли на 15 февраля

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», изначально запланированная на 8 февраля 2025 года, была перенесена в Псковской области на 15 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по спорту Псковской области.

Место проведения гонки в Псковской области — Островский район, база автономной некоммерческой организации «Спортивно-оздоровительный центр "Юность"».

Для участия в гонке регистрация доступна на портале Госуслуг. Запись продолжается до 6 февраля.