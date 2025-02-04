Спорт

Сотрудники псковского «Гепарда» приняли участие в соревнованиях по практической стрельбе

Сотрудники СОБР «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области приняли участие во II этапе всероссийских соревнований на Кубок губернатора Санкт-Петербурга «Вечно живые», проходящих в память о погибших бойцах спецназа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Как рассказали в Росгвардии, соревнования проводятся с 2017 года в знак памяти погибших при исполнении служебных обязанностей, поддержки их близких, улучшения техники военного искусства, укрепления боевого братства.

Всего в состязаниях принимали участие 40 команд по 2 стрелка в каждой. Они выполнили 6 дневных упражнений и 2 в ночное время.

«Практическая стрельба – это самый зрелищный и динамичный вид стрелкового спорта, все упражнения всегда разные, имеют свою специфику. Стрелок должен решить задачу за ограниченное количество времени, сделать это максимально точно и быстро», - отметили участники.

Спецназовцы из управления Росгвардии по Псковской области при выполнении упражнений использовали пистолеты, автоматы и снайперскую винтовку СВ-98.

В результате упорной борьбы псковские росгвардейцы заняли 9 место.