Сотрудники псковского «Гепарда» приняли участие в соревнованиях по практической стрельбе

Сотрудники СОБР «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области приняли участие во II этапе всероссийских соревнований на Кубок губернатора Санкт-Петербурга «Вечно живые», проходящих в память о погибших бойцах спецназа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.
Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области
Как рассказали в Росгвардии, соревнования проводятся с 2017 года в знак памяти погибших при исполнении служебных обязанностей, поддержки их близких, улучшения техники военного искусства, укрепления боевого братства.
Всего в состязаниях принимали участие 40 команд по 2 стрелка в каждой. Они выполнили 6 дневных упражнений и 2 в ночное время.
Спецназовцы из управления Росгвардии по Псковской области при выполнении упражнений использовали пистолеты, автоматы и снайперскую винтовку СВ-98.
В результате упорной борьбы псковские росгвардейцы заняли 9 место.