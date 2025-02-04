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Спорт

Благотворительный турнир в честь шахматистки Елены Горащенковой прошел в Пскове

06.02.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Федерация шахмат Псковской области подвела итоги областного благотворительного турнира «Мемориал Елены Горащенковой». Турнир посвящен памяти выдающегося шахматного профессионала-организатора Псковской области, исполнительного директора региональной Федерации шахмат Елены Горащенковой, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Выступая на открытии турнира президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов и вице-президент Ассоциации федераций шахмат СЗФО Александр Шпак, отметили высокий профессионализм, ответственность и доброту Елены Викторовны. Елена Викторовна Горащенкова начала активно помогать развитию шахмат с 2004 года, работая заместителем директора — ГОУ «Областной центр внешкольной спортивной работы», потом трудилась в ГОУ ДОД «Детско-юношеский центр спортивной подготовки», а позже — инструктором-методистом в ГБОУ ДО ПО «Региональный центр шахматного образования и спорта», совмещая эту работу с основной — заместитель директора по спортивной работе — МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Надежда». В январе 2015 года, — в один из самых сложных периодов в развитии шахмат в регионе, Горащенкова Е.В. была назначена на должность Исполнительного директора Федерации шахмат Псковской области решением Конференции ФШПО. Осуществляя эту работу на общественных началах. В феврале 2023 года её жизнь трагически оборвалась и стала невосполнимой утратой для всего шахматного движения Псковщины. Слова поздравления в честь турнира были переданы и от чемпиона СЗФО 2025 года среди ветеранов Валерия Жихарева.

В турнире, который прошел с обсчетом российского шахматного рейтинга, приняли участие 23 шахматиста. В упорной борьбе только дополнительные показатели смогли определить победителя соревнований.

Им стал Владислав Мерзанюков из Псковского района, который набрал 10 очков из 11 возможных.

Ростислав Бобовкин из города Пскова, набравший также 10 очков, но по дополнительному пятому показателю стал только вторым.

Третьим финишировал шахматист из Алтайского края Глеб Спесивцев.

На торжественном закрытии турнира президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов и главный тренер сборной Псковской области Александр Шпак вручили дополнительные призы за лучшие результаты среди шахматистов моложе 14 лет Баранову Александру и Безменовой Миле, а за лучший шахматный наряд – Васильевой Ксении.

За лучший результат среди женщин награда вручена известному женскому тренеру области Анне Лабусовой.

По итогам областного турнира 10 спортсменов выполнили нормативы спортивных разрядов по шахматам. Часть целевых взносов, собранных на соревновании, были направлены на благотворительные цели – поддержку одного из приютов для животных.

Теги: #шахматы
Источник: Псковская Лента Новостей
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