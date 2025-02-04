Спорт

Межрегиональный турнир по дзюдо памяти Героя России Сергея Самойлова пройдет под Псковом

Межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти Героя России Сергея Самойлова, пройдет 8 февраля в деревне Писковичи Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Ожидается участие не менее 250 спортсменов из разных регионов Северо-Западного федерального округа, включая Санкт-Петербург, Новгород и другие города.

Возраст участников варьируется от 2008 до 2016 года рождения. Победителей ждут медали, кубки и грамоты. Кроме того, в течение года планируется проведение первенства области и турнира, посвященного легендарной 6-й роте.

Соревнования начнутся в 10:00 по адресу: улица Набережная, дом 20.

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Напомним, Сергей Самойлов связал свою жизнь с военным ремеслом в 1993 году, поступив в Санкт-Петербургское военное общевойсковое командное училище. Затем служил в Пскове в 2-й отдельной бригаде специального назначения главного разведывательного управления Генерального Штаба ВС РФ, был командиром группы и взвода спецназа.

Он принимал участие в боевых действиях в период второй чеченской войны. Старший лейтенант Сергей Самойлов героически сражался вместе со своими подчиненными и погиб смертью героя, закрыв своим телом тяжелораненого солдата. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, указом президента России ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Именем Сергея Самойлова в 2001 году назван Псковский социально-экономический лицей №21, в котором он учился. На здании школы установлена мемориальная доска. Во дворе лицея в декабре 2023 года появился бюст Герою.