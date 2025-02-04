Спорт

Великолучанка заняла второе место на XXXVI Олимпийской научной сессии

Завершилась XXXVI Олимпийская научная сессия молодых и студентов России «Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры (история и современность)», сообщается на странице директора Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, кандидата исторических наук, доцента, декана социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Дмитрия Белюкова в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

В течение двух дней представители 19 регионов России защитили 33 исследовательские работы. Студентка ВЛГАФК Юлия Смирнова заняла 2-е место с докладом «Просветительская акция "Олимпийский диктант": возможности и перспективы» (категория студенты). Научный руководитель Дмитрий Белюков.

«Аспирант ВЛГАФК Валентина Садченко показала достойный результат с докладом "Образовательный проект "Музей - территория олимпийских знаний" (категория молодые ученые)», - отметил Дмитрий Белюков, выступивший научным руководителем данной работы.

Всех участников наградили грамотами Олимпийского комитета России.

«Благодарю студентов и всех, кто содействует их подготовке в масштабном научном олимпийском форуме», - подытожил Дмитрий Белюков.