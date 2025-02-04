Спорт

В 47-й школе Пскова прошел мастер-класс по футболу

В псковской «Средней общеобразовательной школе № 47» прошел мастер-класс по футболу, сообщил Псковской Ленте Новостей спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фотографии: Андрей Лупанов

Спортивное мероприятие состоялось в рамках проекта «Футбол в Школе». На встречу с учащимися 5 «А» и 8 «Б» класса классов пришли футболисты ФК «Псков» Денис Долгий, Антон Виноградов и Михаил Васильев.

Профессиональные спортсмены выполнили с ребятами весёлую разминку, сделали несколько упражнений на технику ведения и передачу мяча, и поиграли в футбол в смешанных составах.