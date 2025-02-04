Спорт

Первенство по легкой атлетике в память о подвиге 6-й роты прошло в Пскове

Открытое первенство спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» по легкой атлетике, посвященное Дню памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, состоялось в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 8 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Елена Демченкова / ПЛН

В мероприятии принимали участие мальчики и девочки 2012-2015 годов рождения из СШОР «Надежда» (Псков) и ДЮСШ «Атлетика» (Великие Луки).

Соревнования прошли по нескольким дисциплинам: бег на 60 метров, бег на 60 метров с барьерами, бег на 300 метров, прыжки в длину, прыжки в высоту.

Всего в первенстве приняли участие 114 юных атлетов. Больше всего участников (30 человек) соревновалось в возрастной группе девочек 2012-2013 годов рождения в беге на 60 метров на гладкой дистанции. Лучший результат у девочек показала Алина Иванова («Атлетика», Великие Луки) — 8,6 секунды. У мальчиков самым быстрым стал Довмонт Котельников («Надежда») — 8,3 секунды.

В беге с барьерами лучший результат у девочек показала Влада Ершова («Атлетика») — 10.2 секунды. У мальчиков лучшим стал Роман Цветков («Атлетика») — 10,8 секунды.

В беге на 300 метров самой быстрой вновь стала Алина Иванова («Атлетика»), она пробежала дистанцию за 50.2 секунды. У мальчиков победители в категории 2012-2013 г. р Денис Макеев («Атлетика») и 2014-2015 г. р. Святозар Суворов («Надежда») пробежали дистанцию одинаково за 52 секунды.

Победители соревнований:

Девочки 2014-2015 г. р

60 метров

1 место - Мария Тарараева

2 место - Вера Владимирова

3 место - Майя Голубева

60 метров с барьерами

1 место - Майя Голубева

2 место - Ксения Сабирова

3 место - Татьяна Алексеева

300 метров

1 место - Ксения Сабирова

2 место - Маруся Васильева

3 место - Алиса Павленко

Прыжок в длину

1 место - Мария Тарараева

2 место - Вера Владимирова

3 место - Дарья Романенкова

Прыжок в высоту

1 место - Дарья Романенкова

2 место - Полина Фещенко

Мальчики 2014-2015 г. р.

60 метров

1 место - Иван Корнеев

2 место - Даниил Кузнецов

3 место - Дмитрий Иванов

60 метров с барьерами

1 место - Константин Поляков

2 место - Светозар Суворов

3 место - Иван Щукин

300 метров

1 место - Светозар Суворов

2 место - Иван Корнеев

3 место - Артем Ванифатьев

Прыжок в длину

1 место - Николай Игнатенков

2 место - Даниил Кузнецов

3 место - Константин Поляков

Девочки 2012-2013 г. р.

60 метров

1 место - Алина Иванова

2 место - Дарья Гаврилова

3 место - Виолетта Гусева

60 метров с барьерами

1 место - Влада Ершова

2 место - Анастасия Хорькова

3 место - Виктория Карева

300 метров

1 место - Алина Иванова

2 место - Анастасия Беляева

3 место - Полина Смирнова

Прыжок в длину

1 место - Алиса Виснап

2 место - Виктория Петрова

3 место - Алиса Бадретдинова

Прыжок в высоту

1 место - Виолетта Гусева

2 место - Виктория Карева

2 место - Алиса Бадретдинова

3 место - Софья Богданова

Мальчики 2012-2013 г. р.

60 метров

1 место - Довмонт Котельников

2 место - Денис Макеев

3 место - Даниил Голубков

60 метров с барьерами

1 место - Роман Цветков

2 место - Степан Иванов

3 место - Даниил Голубков

300 метров

1 место - Денис Макеев

2 место - Игорь Родионов

3 место - Матвей Соловьев

Прыжок в длину

1 место - Максим Егоров

2 место - Роман Цветков

3 место - Антон Билоха

Прыжок в высоту

1 место - Степан Иванов

2 место - Игорь Родионов

3 место - Довмонт Котельников

Напомним, 29 февраля 2000 года на высоте 776 близ селения Улус-Керт в Чеченской Республике 6-я рота вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков. Бой длился почти сутки, в нем погибли 84 десантника и около 500 боевиков. Шестеро десантников остались живы. Звание Героя Российской Федерации было присвоено 22 солдатам 6-й роты, из них 21 посмертно. Ежегодно в Псковской области проходят мероприятия в память об этой трагедии.