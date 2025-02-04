Первенство по легкой атлетике в память о подвиге 6-й роты прошло в Пскове

Открытое первенство спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» по легкой атлетике, посвященное Дню памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, состоялось в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 8 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Елена Демченкова / ПЛН
В мероприятии принимали участие мальчики и девочки 2012-2015 годов рождения из СШОР «Надежда» (Псков) и ДЮСШ «Атлетика» (Великие Луки).
Соревнования прошли по нескольким дисциплинам: бег на 60 метров, бег на 60 метров с барьерами, бег на 300 метров, прыжки в длину, прыжки в высоту.
Всего в первенстве приняли участие 114 юных атлетов. Больше всего участников (30 человек) соревновалось в возрастной группе девочек 2012-2013 годов рождения в беге на 60 метров на гладкой дистанции. Лучший результат у девочек показала Алина Иванова («Атлетика», Великие Луки) — 8,6 секунды. У мальчиков самым быстрым стал Довмонт Котельников («Надежда») — 8,3 секунды.
В беге с барьерами лучший результат у девочек показала Влада Ершова («Атлетика») — 10.2 секунды. У мальчиков лучшим стал Роман Цветков («Атлетика») — 10,8 секунды.
В беге на 300 метров самой быстрой вновь стала Алина Иванова («Атлетика»), она пробежала дистанцию за 50.2 секунды. У мальчиков победители в категории 2012-2013 г. р Денис Макеев («Атлетика») и 2014-2015 г. р. Святозар Суворов («Надежда») пробежали дистанцию одинаково за 52 секунды.
Девочки 2014-2015 г. р
60 метров
60 метров с барьерами
300 метров
Прыжок в длину
Прыжок в высоту
Мальчики 2014-2015 г. р.
60 метров
60 метров с барьерами
300 метров
Прыжок в длину
Девочки 2012-2013 г. р.
60 метров
60 метров с барьерами
300 метров
Прыжок в длину
Прыжок в высоту
Мальчики 2012-2013 г. р.
60 метров
60 метров с барьерами
300 метров
Прыжок в длину
Прыжок в высоту
Напомним, 29 февраля 2000 года на высоте 776 близ селения Улус-Керт в Чеченской Республике 6-я рота вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков. Бой длился почти сутки, в нем погибли 84 десантника и около 500 боевиков. Шестеро десантников остались живы. Звание Героя Российской Федерации было присвоено 22 солдатам 6-й роты, из них 21 посмертно. Ежегодно в Псковской области проходят мероприятия в память об этой трагедии.