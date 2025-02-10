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Спорт

Турнир по футзалу памяти Героя России Алексея Ширяева прошел в Псковской области

12.02.2025 14:31|ПсковКомментариев: 0

В спортивном комплексе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта состоялся традиционный турнир по футзалу среди команд учреждений, подведомственных УФСИН России по Псковской области. Мероприятие было посвящено памяти Героя России Алексея Ширяева, который героически погиб в 2000 году в Чечне, будучи сотрудником ОСН «Зубр»., сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В турнире приняли участие восемь команд, которые были распределены на южную и северную лиги. По итогам соревнований в финал вышли четыре сильнейших коллектива: из южной лиги – команды СИЗО-2 и ИЦ-1, а из северной – аппарат управления и отдел по конвоированию.

Полуфинальные матчи закончились уверенными победами: сборная аппарата управления разгромила команду СИЗО-2 со счетом 10:3, а отдел по конвоированию одержал верх над командой ИЦ-1 с результатом 6:1. За третье место боролись представители южной лиги, и победу в этом матче одержала команда СИЗО-2, обыграв соперников из ИЦ-1 со счетом 6:1.

Финал оказался напряженным и драматичным. Несмотря на упорную борьбу, команда аппарата управления уступила отделу по конвоированию со счетом 3:2, завоевав серебряные медали. Золотые же награды достались представителям отдела по конвоированию.

 

На церемонии закрытия турнира состоялась церемония награждения. Лучшим защитником был признан Александр Васильев (СИЗО-1), лучшим нападающим – Олег Левин-Лейн (аппарат управления), а лучшим вратарем – Максим Никифоров (СИЗО-2). Титул лучшего игрока турнира получил Кирилл Рудаков (отдел по конвоированию). Также Александр Васильев и Кирилл Рудаков были удостоены Почетных грамот от директора ФСИН России.

Награды победителям вручал заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Игорь Кучмук. Он отметил важность таких мероприятий для укрепления корпоративного духа и продвижения здорового образа жизни среди сотрудников. Турнир памяти Алексея Ширяева стал значимым событием, направленным на сохранение памяти о героях, отдавших свои жизни ради Отечества.

Теги: #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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