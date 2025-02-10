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Спорт

350 спортсменов приняли участие в массовой гонке «Лыжня России» в Стругах Красных

16.02.2025 15:00|ПсковКомментариев: 0

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» прошла в Стругах Красных, вчера, 15 февраля. Об этом сообщили в центре спортивной подготовки Псковской области. 

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области/ сообщество ВКонтакте

На старт вышли 350 лыжников Псковской области. Для участников были приготовлены четыре дистанции: 2025 метров — для детей и благотворительного забега; 5 километров -для юношей и девушек; мужчины и женщины преодолевали трассу протяженностью 10 километров. Победителей в каждой категории наградили кубком, медалью и грамотой, призеры получили медали и грамоты.

К участию допускались все желающие в возрасте от 6 до 75 лет.

 

В церемонии награждения принимал участие директор центра спортивной подготовки Псковской области Андрей Сидоров.
Помимо этого, на соревнованиях организаторы подготовили для участников горячий чай и веселых аниматоров, которые не давали скучать детям.

Теги: #регион60 #лыжи #Лыжня России #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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