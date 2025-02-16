Единственный в Псковской области мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу назвал свои рекорды

Своими рекордными весами для сдачи норматива мастера спорта международного класса по троеборью в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди» поделился мастер спорта международного класса, президент псковской федерации пауэрлифтинга Тимур Федотов.
Тимур Федотов отметил, что стал первым мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу в Псковской области, выполнив соответствующий норматив еще в 2019 году. Он подчеркнул, что хотя для многих людей такой статус кажется чем-то особенным, для него самого это уже стало привычным делом.
Он также добавил, что регулярно принимает участие в российских чемпионатах, соревнуясь с другими спортсменами высокого уровня.
По словам гостя студии, в спортзалах города его давно знают, и внимание окружающих уже не вызывает былого удивления. Тимур Федотов подчеркнул, что на данный момент он остается единственным мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу в Псковской области.
Лучший результат в приседе в классике у Тимура Федотова составил 307,5 кг, а в тяге 340 кг. В сумме троеборья лучшее - 862,5 кг.
В заключение гость студии отметил, что на текущий момент, чтобы получить статус мастера спорта международного класса, норматив составляет в сумме 822,5 кг.