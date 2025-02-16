Спорт

Единственный в Псковской области мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу назвал свои рекорды

Своими рекордными весами для сдачи норматива мастера спорта международного класса по троеборью в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди» поделился мастер спорта международного класса, президент псковской федерации пауэрлифтинга Тимур Федотов.

Тимур Федотов отметил, что стал первым мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу в Псковской области, выполнив соответствующий норматив еще в 2019 году. Он подчеркнул, что хотя для многих людей такой статус кажется чем-то особенным, для него самого это уже стало привычным делом.

«Для обычного человека это может показаться чем-то невероятным, но я уже привык», – сказал пауэрлифтер.

Он также добавил, что регулярно принимает участие в российских чемпионатах, соревнуясь с другими спортсменами высокого уровня.

По словам гостя студии, в спортзалах города его давно знают, и внимание окружающих уже не вызывает былого удивления. Тимур Федотов подчеркнул, что на данный момент он остается единственным мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу в Псковской области.

«Личный рекорд в классическом жиме без экипировки - 217,5 кг на соревнованиях. В экипировке я даже точно не помню. Я один раз так серьезно выступал, чтобы на соревнованиях зафиксировать норматив международника именно в экипировке. И экипировочный жим у меня небольшой, по-моему, 240 кг», - отметил спортсмен.

Лучший результат в приседе в классике у Тимура Федотова составил 307,5 кг, а в тяге 340 кг. В сумме троеборья лучшее - 862,5 кг.

В заключение гость студии отметил, что на текущий момент, чтобы получить статус мастера спорта международного класса, норматив составляет в сумме 822,5 кг.