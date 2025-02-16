Спорт

Псковичей приглашают принять участие в соревнованиях по компьютерному спорту

Молодёжь Псковской области приглашают принять участие в соревнованиях по компьютерному спорту «Всероссийская интеллектуально-киберспортивная школьная лига 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области

«Всероссийская интеллектуально-киберспортивная школьная лига» (Школьная Лига) – это соревнования по компьютерному спорту среди команд общеобразовательных организаций. В рамках Школьной лиги соревнуются сборные учебных заведений по пяти видам программ (формат спартакиады). Победителем становится одна сборная команда, набравшая наибольшее количество баллов за пять видов программ на финальном этапе.

Соревнования включают в себя пять дисциплин компьютерного спорта: боевая арена (Dota 2), тактический трёхмерный бой (Мир Танков), соревновательная головоломка (Тетрис), а также поиск в сети Интернет и электронные шахматы.

Смотрите также Началась регистрация на восьмой сезон школьной киберспортивной лиги в Пскове

Соревнования пройдут в три этапа:

Региональный этап (18.11.2024–02.03.2025) — выявляет сильнейшую сборную команду, которая представит регион на зональном этапе.

Зональный этап (03.03–30.03.2025) — сильнейшие региональные сборные соревнуются между собой на базе федеральных округов РФ. Цель этапа — разыграть одну квоту в финальный этап для каждого победителя из восьми федеральных округов.

Финальный этап (апрель 2025 года) — проводится в формате LAN в Москве. Цель этапа — определить победителя и призёров Школьной лиги среди восьми сборных команд, занявших первые места в своих федеральных округах. Призовой фонд составляет 1 008 000 рублей.

Комплекты медалей будут распределены между первыми тремя местами финального этапа. Победитель соревнований получит кубок.

Для получения дополнительной информации о соревнованиях в Псковской области можно обратиться к официальному сайту лиги в разделе «Этапы» «2025 | Региональный этап» по ссылке.