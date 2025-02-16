Псковичей приглашают принять участие в соревнованиях по компьютерному спорту

Молодёжь Псковской области приглашают принять участие в соревнованиях по компьютерному спорту «Всероссийская интеллектуально-киберспортивная школьная лига 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.
Фото здесь и далее: комитет по молодежной политике Псковской области
«Всероссийская интеллектуально-киберспортивная школьная лига» (Школьная Лига) – это соревнования по компьютерному спорту среди команд общеобразовательных организаций. В рамках Школьной лиги соревнуются сборные учебных заведений по пяти видам программ (формат спартакиады). Победителем становится одна сборная команда, набравшая наибольшее количество баллов за пять видов программ на финальном этапе.
Соревнования включают в себя пять дисциплин компьютерного спорта: боевая арена (Dota 2), тактический трёхмерный бой (Мир Танков), соревновательная головоломка (Тетрис), а также поиск в сети Интернет и электронные шахматы.
Соревнования пройдут в три этапа:
Комплекты медалей будут распределены между первыми тремя местами финального этапа. Победитель соревнований получит кубок.
Для получения дополнительной информации о соревнованиях в Псковской области можно обратиться к официальному сайту лиги в разделе «Этапы» «2025 | Региональный этап» по ссылке.