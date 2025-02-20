Спорт

Ежегодный турнир по мини-футболу прошел в спортивном зале 104-го полка псковской дивизии

Глава Псковского района Наталья Федорова вместе с ветеранами воинского соединения посетила мероприятия, проходящие в 104-м парашютно-десантном полку в Черёхе. Почтили память погибших военнослужащих прославленного соединения и возложили цветы к памятной стелле, посвященной войнам- десантникам 6-й роты, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

По традиции в спортивном зале 104-го полка состоялся ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный памяти Героев-десантников 6-й роты и воинов-разведчиков подразделений спецназа. Это стало символичным продолжением дня, объединившим спорт и память.

По итогам турнира первое место завоевала команда 104 полка, второе – сборная Псковского района, третье – команда Писковичи.

«Поздравляем спортсменов с хорошим результатом. Победа – не самоцель, турнир призван сохранять память о боевых товарищах и сослуживцах, которые отдали свои жизни, выполняя воинский долг», - отметили в администрации.