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Спорт

Псковички завоевали шесть медалей на фестивале по воздушной гимнастике

24.02.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

В Великом Новгороде прошел фестиваль по воздушной гимнастике «Fly Fest». Команда студии воздушной гимнастики «SPACE» из Пскова под руководством тренера Алины Маховой вернулась домой с шестью медалями, сообщили Псковской Ленте Новостей руководители студии.

Фото здесь и далее: Алина Махова

Гимнастки соревновались на воздушных полотнах, пилоне и воздушном кольце. Итогом выступлений стало одно «золото» и пять серебряных наград. Призерами стали:

  • 2 место: София Чуева - кольцо, любители;
  • 2 место: Анастасия Шишаева и Анастасия Хаданенок - кольцо, профи;
  • 1 место: Алина Махова - кольцо, профи;
  • 2 место: Ульяна Линевич - кольцо, любители;
  • 2 место: Анастасия Хаданенок - пилон, начинающие;  

Также успешными оказались выступления Алисы Ашкинази на полотнах, Дарьи Купец, Марии Ивановой, Валерии Тимофеевой и Ксении Вилкуловой на кольце.

Источник: Псковская Лента Новостей
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