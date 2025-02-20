Спорт

Псковички завоевали шесть медалей на фестивале по воздушной гимнастике

В Великом Новгороде прошел фестиваль по воздушной гимнастике «Fly Fest». Команда студии воздушной гимнастики «SPACE» из Пскова под руководством тренера Алины Маховой вернулась домой с шестью медалями, сообщили Псковской Ленте Новостей руководители студии.

Фото здесь и далее: Алина Махова

Гимнастки соревновались на воздушных полотнах, пилоне и воздушном кольце. Итогом выступлений стало одно «золото» и пять серебряных наград. Призерами стали:

2 место: София Чуева - кольцо, любители;

2 место: Анастасия Шишаева и Анастасия Хаданенок - кольцо, профи;

1 место: Алина Махова - кольцо, профи;

2 место: Ульяна Линевич - кольцо, любители;

2 место: Анастасия Хаданенок - пилон, начинающие;

Также успешными оказались выступления Алисы Ашкинази на полотнах, Дарьи Купец, Марии Ивановой, Валерии Тимофеевой и Ксении Вилкуловой на кольце.