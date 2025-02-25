Спорт

Ряд соревнований по спортивному ориентированию проведут к 80-летию Победы в Псковской области

В этом году в Псковской области состоится ряд спортивных соревнований по ориентированию, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

С 10 по 14 апреля в регионе пройдет всероссийское соревнование «Венок славы Александра Невского», которое состоится на территории города Пскова, а также Гдовского и Печорского муниципальных округов.

С 24 по 28 апреля запланировано проведение чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа в Пскове и Псковском районе.

Кроме того, всероссийские соревнования «Российский азимут» будут проходить 17 мая на территории Великолукского района.

С 10 по 14 июля 2025 года в Пустошкинском районе намечено проведение чемпионата и первенства Псковской области, а с 17 по 25 июля здесь же состоятся всероссийские соревнования «Русь».

Кубок России пройдет в Пскове с 25 по 29 сентября, после чего с 10 по 13 октября в Псковском районе состоится чемпионат и первенство Псковской области.

Завершит спортивный цикл чемпионат и первенство Псковской области, который пройдет с 12 по 15 декабря.

По поручению губернатора в регионе создан организационный комитет и утвержден его состав. В него вошли руководство и сотрудники областных комитетов и управлений, главы муниципальных образований, на территории которых пройдут соревнования, представители силовых структур. Возглавляет оргкомитет заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.