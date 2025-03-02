Спорт

Массовое катание для молодежи устраивают в Ледовом дворце Пскова

Традиционное массовое катание на коньках «Ледовые забавы» состоится 15 марта в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Участники мероприятия с 18:30 до 19:30 смогут насладиться активным отдыхом в компании своих друзей. Возрастное ограничение от 14 до 35 лет.

«Вход бесплатный, однако для тех, кто не располагает собственной экипировкой, доступна аренда коньков прямо в Ледовом дворце. Количество мест ограничено, поэтому регистрация участников заранее обязательна. Перед тем как выйти на лёд, очень важно познакомиться с техникой безопасности. Это не просто катание на коньках, – отмечают организаторы. – Мы хотим, чтобы ребята увидели альтернативу негативным привычкам и убедились, как здорово проводить своё свободное время в движении и общении».

Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Организаторами выступают Псковский городской молодёжный центр при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова.