Массовое катание для молодежи устраивают в Ледовом дворце Пскова

Традиционное массовое катание на коньках «Ледовые забавы» состоится 15 марта в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.
Фото: Псковский городской молодежный центр
Участники мероприятия с 18:30 до 19:30 смогут насладиться активным отдыхом в компании своих друзей. Возрастное ограничение от 14 до 35 лет.
Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Организаторами выступают Псковский городской молодёжный центр при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова.