Спорт

Соревнования по гиревому спорту прошли среди полицейских в Пскове

Лично-командные соревнования по гиревому спорту среди коллективов физической культуры управления МВД России по Псковской области состоялись в областном центре, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

«Эти уже ставшие традиционными состязания, организованные в рамках спартакиады УМВД России по Псковской области, проходили в нескольких весовых категориях - до 63 килограммов, до 68 килограммов, до 73 килограммов, до 85 килограммов, до 95 килограммов и свыше 95 килограммов», - рассказали в полиции.

Победители определялись как в личном, так и в командном зачете. Помериться силами в зале учебно-спортивного центра УМВД собрались более 60 представителей различных подразделений и служб аппарата управления и территориальных органов внутренних дел на районном уровне.

В результате напряженной спортивной борьбы в командном зачете первые три места завоевали коллективы физической культуры ОМВД России по городу Великие Луки, МО МВД России «Невельский» и МО МВД России «Бежаницкий».