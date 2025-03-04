Соревнования по гиревому спорту прошли среди полицейских в Пскове

Лично-командные соревнования по гиревому спорту среди коллективов физической культуры управления МВД России по Псковской области состоялись в областном центре, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.
Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области
Победители определялись как в личном, так и в командном зачете. Помериться силами в зале учебно-спортивного центра УМВД собрались более 60 представителей различных подразделений и служб аппарата управления и территориальных органов внутренних дел на районном уровне.
В результате напряженной спортивной борьбы в командном зачете первые три места завоевали коллективы физической культуры ОМВД России по городу Великие Луки, МО МВД России «Невельский» и МО МВД России «Бежаницкий».