Спорт

Открытая тренировка с чемпионом Европы и мира Андреем Богдановым прошла в Пскове

В рамках всероссийского спортивного марафона «Сила России» прошла открытая тренировка с чемпионом Европы и Мира по боксу Андреем Богдановым, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Андрей Богданов — неоднократный чемпион СЗФО, чемпион России, Балтийских стран и стран СНГ, чемпион мира и Европы.

«Сегодня мы с вами присутствуем на тренировках Всероссийского спортивного марафона "Сила России" — это марафон сторонников партии "Единая Россия" и посвящен он сегодня приезду в наш город чемпиона мира, чемпиона Европы Андрея Богданова. Такие мероприятия необходимы для поддержания боевого духа ребят и для нацеливания их на развитие себя как спортсменов в физическом плане, в духовном и патриотическом», — прокомментировал занятие депутат Псковской городской думы Алексей Форш.

Андрей Богданов поделился своим опытом и дал ценные советы начинающим спортсменам. Тренировка боксеров начинается с разминки, затем идут занятия основной школы бокса. После 6 раундов спаррингов и заключительных отработок ударов на мешках. В конце спортсменов ждет заминка.

«Тренировка обычная, с использованием базовых элементов бокса. Именно им надо уделять внимание, на этом растут боксеры. Парни совсем молодые, есть над чем работать. Главная цель таких занятий — отвлечь молодежь от компьютеров, от улиц. Как говорится, от вредных дел и занятий», — отметил Андрей Богданов.