Спорт

Асфальтовый памп-трек обустроен в Палкинском районе. ФОТО

Асфальтовый памп-трек обустроен в Палкинском районе, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канале Псковской области

Инвестор, реализующий инвестпроект по созданию хилинг-отеля на берегу озера Белая Струга в Палкинском районе, дополнительно выполнил обязательства по развитию социальной инфраструктуры. Инвестпроект находится на сопровождении Фонда инвестразвития Псковской области.

В рамках заключенного соглашения инвестор обустроил общественную территорию парка отдыха вдоль улицы Островской, 23. Теперь на территории парка появился памп-трек – это специальная велосипедная трасса с чередование ям, кочек и контруклонов, которая является замкнутой.

«Памп-трек уже пользуется популярностью у молодёжи», - отметили в официальном канале.