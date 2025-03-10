Спорт

Псковички победили на турнире по гимнастике и пилонному спорту в Москве

Псковские воздушные гимнастки стали победителями на турнире по гимнастике и пилонному спорту в Москве. Как сообщила Псковской Ленте Новостей тренер спортсменок Софья Колоскова, псковички привезли на всероссийский турнир Supreme Word 11 программ. Соревнования проходили 7-9 марта и собрали более 650 участников из разных регионов и стран.

Фото: Софья Колоскова

В дисциплине «Артистический пилон» первое место заняла Алла Бирюкова. В дисциплине «Спортивное воздушное кольцо» места распределились следующим образом: победили София Закарян, Светлана Щербакова, Юлия Ерохина, Мария Торговина, второе место завоевала Софья Птицына.

В дисциплине «Артистическое воздушное кольцо» лучшими признаны Ирина Ветрова и Алина Корнышова, второе место досталось Марине Шуваловой, а «бронзу» в своей возрастной категории заняла Елизавета Смирнова.

Также София Закарян вышла с обязательной программой на воздушном кольце и поборолась за второй спортивный титул.

Президент Федерации IFAS наградил тренера и спортсменок командным кубком за высокие достижения.

Спортсменки тренируются в центре развития спорта Gym_Koloskova под руководством Софьи Колосковой. Сама Софья Колоскова повысила на турнире судейскую категорию.