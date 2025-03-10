Спорт

Псковская область присоединилась к проекту по популяризации спортивной борьбы

Псковская область присоединилась к новому всероссийскому партийному проекту «Единой России» под названием «Выбор сильных». Задача – развивать спортивную борьбу, дзюдо и самбо среди юных псковичей и студентов, что является одним из приоритетов народной программы партии «Единая Россия», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

Проект «Выбор сильных» стал преемником успешно реализованного в течение двух лет партийного проекта «Zа самбо», на протяжении всей работы которого, в стране был проведен целый комплекс мероприятий по продвижению и развитию национального вида спорта.

Координатором нового проекта «Выбор сильных» в Псковской области стал Владимир Владимиров, раннее возглавлявший в регионе завершенный партпроект «Za самбо». Кроме того, он является председателем региональной федерации дзюдо, чемпионом мира по самбо среди студентов, двукратным обладателем кубка Европы в составе клуба дзюдо «Явара-Нева» (Санкт-Петербург), президентом филиала РСБИ по Псковской области, руководителем клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область».

«Назначение Владимира Владимирова в качестве регионального координатора нового партийного проекта означает высокую степень доверия ему лично и его команде. Уверен, что его работа, несомненно, послужит отправной точкой развития единоборств, станет новым импульсом в развитии и воспитании здоровых и сильных поколений россиян», – прокомментировал секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

На сегодняшний день самбо уверенно развивается в образовательных организациях региона, завоевало прочные позиции в Пскове и Великих Луках, активно набирает темп в развитии в муниципалитетах. В этом году в Пскове на высочайшем уровне прошло СЗФО по самбо, в прошлом году открыты два новых спортивных зала для занятий единоборствами, проводятся мастер-классы по самозащите для женщин, которые высоко оценила сопредседатель общественного совета федерального партийного проекта «Женское движение Единой России», заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по социальной политике Дарья Лантратова во время визита в Псков.

«Сегодня выбор сильных – это выбор спорта и здорового образа жизни. Мы идем в ногу со временем и уже давно объединили единоборства в один клуб, занимаясь развитием не только самбо, но и дзюдо, и бокс, и кикбоксинг, и джиу-джитсу, и тхэквондо. Теперь мы можем расширить свою работу и в рамках проекта, который призван обеспечить доступность и высокое качество услуг в сфере физической культуры и спорта для всех граждан, объединить лучшие наработки представителей спортивной борьбы, дзюдо и самбо для передачи положительного опыта спортивным федерациям, участвующим в проекте», – отметил Владимир Владимиров.

Региональный общественный совет проекта возглавит председатель Псковского областного регионального отделения ОФСОО «Всероссийская федерация САМБО», тренер высшей квалификационной категории, судья I категории Дмитрий Алекминский, который неоднократно был награжден благодарностями от Министерства спорта РФ за спортивные достижения, а его воспитанники являются победителями и призерами соревнований различного уровня, в том числе первенства России.

Напомним, решением президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» от 16.012025 №ПГС-8,25 утвержден новый федеральный партийный проект «Выбор сильных». Координатором проекта стал член генерального совета партии, президент общественной организации «Всероссийская Федерация самбо», президент международной ассоциации общественных объединений «Европейская федерация самбо», заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и методики спортивных единоборств ГЦОЛИФК, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Сергей Елисеев. Общественный совет проекта возглавил прославленный советский, российский борец, член бюро высшего совета партии, сенатор Российской Федерации, заслуженный мастер спорта СССР Герой Российской Федерации Александр Карелин.