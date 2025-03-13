Спорт

Дмитрий Белюков принимает участие в обсуждении модели финансовой деятельности вузов и олимпийских академий

Профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской Думы, председатель местного отделения Российского военно-исторического общества Дмитрий Белюков принимает участие в обсуждении модели финансовой деятельности вузов и олимпийских академий, об этом он сообщил на своем странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Стратегическая сессия проходит 13-14 марта совместно с министерством спорта РФ, Олимпийским комитетом России, представителями вузов и олимпийских академий.

В работе стратегической сессии принял участие министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Программа сессии: пленарные выступления, доклады, обсуждение перспектив эффективности использования имущественного комплекса вузов, групповая работа с командами, презентации финансовой деятельности ВУЗов, обсуждение проекта положения конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минспорту России.

Отдельное внимание уделено работе олимпийских академий