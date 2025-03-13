Спорт

Стали известны чемпионы Псковской области 2025 года по шахматам среди мужчин и женщин

О победителях и призерах регионального турнира по шахматам рассказали псковичам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.



Фото здесь и далее: сайт Федерации шахмат Псковской области

Чемпионом Псковской области 2025 года среди мужчин стал Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор, который набрал 6,5 очков из 7 возможных.

«Он уже в 11 раз становится лучшим шахматистом Псковской области, побеждая в региональных чемпионатах по шахматам с классическим контролем времени», - отметили в региональной федерации шахмат.

Второе место и серебряную медаль завоевал Никитин Николай из Пскова, который отстал от лидера всего на пол очка. По результатам соревнований Николай Никитин выполнил норматив кандидата в мастера спорта России по шахматам.

Третье место и бронзовая медаль у Александра Кульнева, который в личных встречах уступил лишь другим призёрам турнира.

Среди женщин лучший результат показала Анна Лабусова, которой была вручена золотая медаль и грамота регионального комитета по спорту.

«Это её первый успех на региональном чемпионате по шахматам с классическим контролем времени» - поддержали Анну в федерации.

Серебряная медаль вручена студентке псковского университета Потаповой Валерии из Куньинского района.

Третье место и бронзовую медаль завоевала 14-летняя шахматистка из Пскова Мудренина Амелия.

Медали, грамоты регионального комитета по спорту и иные награды участникам вручили президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов и главный судья соревнований Максим Трефилов.