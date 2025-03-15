Спорт

25 спортсменов приняли участие в соревнованиях по художественной адаптивной гимнастике в Пскове

Соревнования по художественной адаптивной гимнастике прошли в Пскове в спорткомплексе «Олимп». В первенстве приняли участие спортсмены из Пскова, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталия Соколова/ Telegram-канал

«Это был праздник красоты и спорта, добра и головокружительных результатов. Для каждого особого ребёнка таким результатом является огромное преодоление себя и регулярные тренировки», - отметила она.

Всего в соревнованиях приняли участие 25 юных спортсменов. Спортивное мероприятие организовал центр реабилитации «Добрея» в рамках реализации проекта «Неограниченные возможности особенных детей» на средства Фонда президентских грантов.

«Смотрела на мальчишек и девчонок с ОВЗ в ярких блестящих костюмах, на их волнение до выступления, собранность в момент выхода на ковёр, дисциплинированность и взаимоподдержку после и понимала, какой это огромный труд педагогов, тренеров, родителей и самих ребят», - поделилась впечатлениями Наталия Соколова.