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Спорт

25 спортсменов приняли участие в соревнованиях по художественной адаптивной гимнастике в Пскове

16.03.2025 12:20|ПсковКомментариев: 0

Соревнования по художественной адаптивной гимнастике прошли в Пскове в спорткомплексе «Олимп». В первенстве приняли участие спортсмены из Пскова, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в своем Telegram-канале. 

Фото здесь и далее: Наталия Соколова/ Telegram-канал

«Это был праздник красоты и спорта, добра и головокружительных результатов. Для каждого особого ребёнка таким результатом является огромное преодоление себя и регулярные тренировки», - отметила она.

Всего в соревнованиях приняли участие 25 юных спортсменов. Спортивное мероприятие организовал центр реабилитации «Добрея» в рамках реализации проекта «Неограниченные возможности особенных детей» на средства Фонда президентских грантов.

«Смотрела на мальчишек и девчонок с ОВЗ в ярких блестящих костюмах, на их волнение до выступления, собранность в момент выхода на ковёр, дисциплинированность и взаимоподдержку после и понимала, какой это огромный труд педагогов, тренеров, родителей и самих ребят», - поделилась впечатлениями Наталия Соколова. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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