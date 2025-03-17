Спорт

Городской этап всероссийских соревнований «Белая Ладья» прошел в Великих Луках

Городской этап всероссийских командных соревнований по шахматам «Белая ладья» состоялся в Великих Луках, сообщили в группе «Молодёжь города Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Молодёжь города Великие Луки» / «ВКонтакте»

В турнире приняли участие ученики 2011 года рождения и младше. Каждая команда состояла из четырех игроков, среди которых должна была быть как минимум одна девочка.

По итогам соревнований победителем стала команда лицея №11. Второе место досталось команде великолукской гимназии, а третье место заняла команда лицея №10.