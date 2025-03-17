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Отборочные игры чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» пройдут в Пскове

17.03.2025 16:14|ПсковКомментариев: 0

Федеральный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», в котором примут участие лучшие команды Псковской области, стартует в Северо-Западном федеральном округе 18 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по спорту.

Лучшие команды Республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа и города Санкт-Петербурга преодолели длинный и сложный путь, доказав своё мастерство и силу духа, рассказали в комитете. Путёвки на суперфинал смогут получить три сильнейшие команды юношей и три сильнейшие команды девушек. 

Отборочные игры пройдут в Пскове с 18 по 21 марта в спортивной школе по плаванию «Барс» (набережная реки Великой, дом 16) и в универсальном спортивном комплексе «Олимп» (деревня Борисовичи Псковского района, улица Балтийская, дом 11А). Решающие матчи и торжественная церемония награждения призёров и победителей пройдут 22 марта в универсальном спортивном комплексе «Олимп». 

Матчи за третье место начнутся в 9.00. Время начала финальных матчей – 12.30, церемонии награждения – 16.00.

Источник: Псковская Лента Новостей
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