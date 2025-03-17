Спорт

Псковские моржи выступят на чемпионате России по зимнему плаванию

С 20 по 23 марта в Мурманске пройдет чемпионат России по зимнему плаванию, где будет установлен 25-метровый бассейн с восемью дорожками прямо на Семеновском озере. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации зимнего плавания Псковской области, в соревнованиях примут участие псковские моржи.

Фото здесь и далее: Федерация зимнего плавания Псковской области

Температура воды ожидается около 0 градусов, а воздуха – до -9 градусов.

Псковскую область на соревнованиях представят:

Максим Майер (Псков),

Марк Мордовцев (Псков),

Каролина Мордовцева (Псков – Санкт-Петербург),

Артур Мордовцев (Псков – Санкт-Петербург).

Прямую трансляцию проведет олимпийский чемпион Денис Панкратов.