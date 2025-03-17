Псковские моржи выступят на чемпионате России по зимнему плаванию

С 20 по 23 марта в Мурманске пройдет чемпионат России по зимнему плаванию, где будет установлен 25-метровый бассейн с восемью дорожками прямо на Семеновском озере. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации зимнего плавания Псковской области, в соревнованиях примут участие псковские моржи.
Фото здесь и далее: Федерация зимнего плавания Псковской области
Температура воды ожидается около 0 градусов, а воздуха – до -9 градусов.
Псковскую область на соревнованиях представят:
Прямую трансляцию проведет олимпийский чемпион Денис Панкратов.